انت الان تتابع العثور على «طاولة» عمرها أكثر من 4000 سنة بأذربيجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ ص

اكتشف علماء الآثار ألواح لعبة طاولة في الصخر عمرها أكثر من 4000 سنة، تم العثور عليها في أذربيجان على أراضي محمية جوبوستان، بحسب وكالة «سبوتنيك الروسية». ووفقا لـ«Live Science»، تم نحت لوح اللعبة مباشرة على الحجر في مأوى الصخور، من المفترض أنه واحد من أقدم ألعاب الطاولة في العالم كان يلعبها الرعاة الرحل الذين عاشوا في أراضي أذربيجان الحالية منذ آلاف السنين. وأطلق الباحثون على الاستكشاف اسم «58 ثقبا» نسبة لعدد الثقوب فيها، يمكن تسمية اللعبة باسم «الكلاب وابن آوى»، لأنها مشابهة للعبة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تحظى بشعبية في الشرق الأوسط القديم.

واكتشف عالم الآثار هوارد كارتر تشابها مع لعبة الطاولة التي عثر عليها في مقبرة الفرعون المصري القديم أمنمحات الرابع، حيث عاش الحاكم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، لكن النسخة الأذربيجانية كانت أقدم ببضع مئات السنين. ومن المفترض أن الهدف الرئيسي من اللعبة