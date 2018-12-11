خالد الجندى: هناك متعة جنسية فى الجنة.. ومن ينكر وجود الحور العين "كافر"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يثبت كل ما أثبته القرآن والحديث الشريف، مردفاً: "لا ننكر الحور العين ولكن ننكر الكيفية والمطابقة".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن من ينكر الحور العين فى الجنة فهو كافر، لافتاً إلى أن مصطلح الزواج يختلف عن النكاح فى القرآن، فالعلاقة التفاعلية بين الذكر والأنثى هى علاقة النكاح وهى العلاقة الزوجية الكاملة.

وأشار "الجندى"، إلى أن الحديث عن الحور العين فى القرآن لم يقترن بالنكاح، موضحاً أنه سيكون هناك متعة جنسية بالجنة ولكن ليس بالضرورة...