رويترز: مقتل 4 في هجوم استهدف أفرادا من جهاز المخابرات الأفغانية خارج كابول

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء عن "مقتل 4 وإصابة ستة 6 اشخاص في هجوم انتحاري استهدف أفرادا من جهاز المخابرات الأفغانية خارج العاصمة ​كابول​".

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