"الوطن" السورية: جنايات دمشق تصدر أحكاما بالإعدام على قياديين بالتنظيمات المسلحة

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن "​محكمة الجنايات​ في العاصمة دمشق أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام على عدد من قيادات ومسلحي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة"، مشيرةً إلى أن "بين المحكومين متزعم "​هيئة تحرير الشام​" المدعو ​محمد حسين​ الشرع والملقب بـ"أبو محمد الجولاني" ومتزعم "​جيش الإسلام​" ​عصام بويضاني​ الملقب بـ"أبو همام"، ومتزعم ​فيلق الرحمن​ عبد الناصر الشمير".

ولفتت إلى أنه "شمل قرار الحكم أكثر من 40 متهما معظمهم من ​غوطة دمشق​ الشرقية تم تجريمهم بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم اقتناء المحكومين مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع".

وأشارت إلى أنه "شمل قرار الحكم 7 متهمين من بلدة العبادة ب​ريف دمشق​ منهم عبادة ديب وأحمد ومحمد محسن، وعمر وأحمد درويش، و9 من بلدة العتيبة، منهم أحمد وماهر الشيخ، ومالك عبد الرحمن، وزياد الكيلاني، و5 من دوما، و5 من جربا، كما ألزم قرار الحكم كلا من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب وتغطية نفقات العلاج إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنيا".