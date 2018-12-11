عباس: لن نعترف بما يسمى "صفقة العصر" ومستمرون بمقاطعة الولايات المتحدة

لفت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن "هدف الولايات المتحدة والعدو الاسرائيلي دولة بغزة وحكم ذاتي بالضفة"، مشيراً إلى "اننا ندفع 96 مليون دولار شهرياً لقطاع غزة والعالم معنا ويعترف بحقوقنا ولن نقبل ان يوصف شعبنا بالارهابي".
وأكد أن "حركة "حماس" جزء من شعبنا ولن نقبل ادانتها بالارهاب"، مشيراً إلى أنه "على الولايات المتحدة التراجع عن اعتبار القدس عاصمة للعدو الاسرائيلي"، لافتاً إلى "اننا لن نعترف بما يسمى "صفقة العصر" ومستمرون بمقاطعة الولايات المتحدة".
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