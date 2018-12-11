عباس: لن نعترف بما يسمى "صفقة العصر" ومستمرون بمقاطعة الولايات المتحدة

لفت الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ إلى أن "هدف ​الولايات المتحدة​ والعدو الاسرائيلي دولة بغزة وحكم ذاتي بالضفة"، مشيراً إلى "اننا ندفع 96 مليون ​دولار​ شهرياً ل​قطاع غزة​ والعالم معنا ويعترف بحقوقنا ولن نقبل ان يوصف شعبنا ب​الارهاب​ي".

وأكد أن "حركة "حماس" جزء من شعبنا ولن نقبل ادانتها بالارهاب"، مشيراً إلى أنه "على الولايات المتحدة التراجع عن اعتبار ​القدس​ عاصمة للعدو الاسرائيلي"، لافتاً إلى "اننا لن نعترف بما يسمى "صفقة العصر" ومستمرون بمقاطعة الولايات المتحدة".