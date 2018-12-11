القبض على رجل من أوهايو بتهمة التآمر لمهاجمة كنيس يهودي

ذكرت السلطات الاتحادية "إف.بي.آي" أنها ألقت القبض على رجل من ولاية أوهايو أبدى إعجابه بالمسلح الذي قتل 11 شخصا، في كنيس بمدينة بيتسبرغ في تشرين الأول، ووجهت له تهمة التخطيط لشن هجوم على دار عبادة يهودي آخر.
كما وجهت السلطات لدامون جوزيف (21 عاما) من هولاند بأوهايو تهمة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش بعدما عبر عن تأييده للتنظيم المتشدد.
وذكر جيف فورتشوناتو القائم بأعمال ممثل مكتب التحقيقات الاتحادي في كليفلاند في بيان إن جوزيف "تحول من جهادي افتراضي إلى مخطط لهجوم".
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