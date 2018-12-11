وزير اسرائيلي: الهدوء والسلام سيحلان مع العرب عندما سيخشونا من جديد

اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، أن "الهدوء والسلام سيحلان مع العرب، عندما سيخشانا العرب من جديد"، مشيراً إلى أن "هناك فشلا في سياسة إسرائيل الأمنية، فلم يعد الإرهابيون يخشوننا، ولا يوجد أي رادع لهم والإرهابيون يجب أن يموتوا، لا أن يتم اللعب معهم".
ولفت إلى أن "إرهابي أطلق النار على امرأة حامل، لن يتم هدم منزله، وستحصل عائلته على راتب من السلطة الفلسطينية وسيقضي بعض الوقت في السجن، ومن ثم سيفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى القادمة وأتوقع من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يفي بوعده بتغيير الوضع وخلق الرادع"، مشيراً إلى أن "اسرائيل في معركة ضد إيران في سوريا ولبنان، كما تحارب "حماس" في غزة".
وأعرب بنيت عن ثقته بالجيش الإسرائيلي، قائلا: "لدينا جيش قوي ويتوجب علينا دعمه، ورفع القيود المفروضة عليه لكي يتمكن من استخدام القوة ضد أعدائنا".
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