اعتقال مئات المهاجرين على الجانب الأميركي من الحدود مع المكسيك

تمكنت قوات حرس الحدود الأميركية من اعتقال مئات ​المهاجرين​ الذين أوقفوا على الجانب الأميركي من الحدود مع ​المكسيك​، بينما كانوا يحاولون العبور بالقوة إلى ​الولايات المتحدة​.

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