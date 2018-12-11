حنكش دعا لحكومة اختصاصيين: لا يمكن ان نشاهد ما يجري وان لا نتحرك

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ ان "الكتائب تدعو لحكومة اختصاصيين وانطلاقاً من دورنا التاريخي لا يمكن ان نشاهد ما يجري وان لا نتحرك"، لافتا إلى ان "لبنان وصل الى مرحلة خطرة وانطلاقاً من ذلك، قمنا بجولة الى ​الرئيس ميشال عون​ والى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ومستمرون بالجولة الى زيارة لدى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​".

وأوضح في حديث إذاعي ان "مبادرة "حكومة اختصاصيين" اقترحناها في العلن وفي الاجتماعات نشرح لماذا اليوم من الضروري ان تكون الحكومة انقاذية فهي للخروج من الجمود القاتم اقتصاديا واجتماعياً واعتقد ان الجميع واعٍ ويعلم اننا اصبحنا قريبين من مرحلة اللاعودة".

وشدد على ان "حكومة الاختصاصيين هي خيارنا الاول وهي ما ندعو اليه، ونحن مع الاصلاحات ولا يجب ان يقر اي قرض قبل البدء بالاصلاحات، لأن المزيد من القروض من دون اي خطوة اصلاحية نزيد بها الهدر والعجز بميزانية الدولة".