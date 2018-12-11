الوليد سكرية: نرفض أن نتمثل في الحكومة من حصة الرئيس عون

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" "اللقاء التشاوري" النائب ​الوليد سكرية​ إلى "اننا لم نبلغ أمس أو اليوم عن موعد لقائنا مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كلقاء تشاوري في ​قصر بعبدا​"، مشيراً إلى "اننا نأمل وندعو للرئيس عون بالخير وأن يستطيع اخراج البلاد من الازمة والوصول إلى حل ونحن عل موقفنا ومصرين على تمثيلنا في ​الحكومة​ من خلال نائب من اللقاء".

وفي حديث إذاعي، أكد سكرية أنه "لا يجوز أن يحتكر تيار "المستقبل" ​الطائفة السنية​ ونحن على موقفنا ولتتشكل الحكومة على أساس وحدة المعيار وهي بنيت على أساس ​المحاصصة​ الطائفية أي أن كل طائفة عينت وزرائها أي أنه علينا أن نعين ونختار وزرائنا"، مؤكداً "أننا نرفض أن نتمثل في الحكومة من حصة الرئيس عون".