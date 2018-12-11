الوليد سكرية: نرفض أن نتمثل في الحكومة من حصة الرئيس عون

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" "اللقاء التشاوري" النائب الوليد سكرية إلى "اننا لم نبلغ أمس أو اليوم عن موعد لقائنا مع رئيس الجمهورية ميشال عون كلقاء تشاوري في قصر بعبدا"، مشيراً إلى "اننا نأمل وندعو للرئيس عون بالخير وأن يستطيع اخراج البلاد من الازمة والوصول إلى حل ونحن عل موقفنا ومصرين على تمثيلنا في الحكومة من خلال نائب من اللقاء".
وفي حديث إذاعي، أكد سكرية أنه "لا يجوز أن يحتكر تيار "المستقبل" الطائفة السنية ونحن على موقفنا ولتتشكل الحكومة على أساس وحدة المعيار وهي بنيت على أساس المحاصصة الطائفية أي أن كل طائفة عينت وزرائها أي أنه علينا أن نعين ونختار وزرائنا"، مؤكداً "أننا نرفض أن نتمثل في الحكومة من حصة الرئيس عون".
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