واشنطن وبكين تناقشان خارطة طريق لمحادثات تجارية مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

ناقشت الولايات المتحدة والصين، اليوم الثلاثاء، خارطة طريق لمحادثات تجارية مستقبلية خلال اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هدنة لمدة 90 يومًا في حربهما التجارية، لإتاحة الوقت للمفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الثلاثاء: "تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تنفيذ التوافق المنبثق عن اجتماع رئيسي الدولتين، وتعزيز الجدول الزمني وخارطة الطريق للمشاورات الاقتصادية والتجارية التالية".

ومن المتوقع أن يتوجه ليو قريبًا إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات، لكن التوترات بين البلدين تفاقمت بسبب اعتقال مسؤولة تنفيذية بشركة هواوي الصينية في كندا بناء على طلب من واشنطن.

وتواجه المسؤولة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة، مينج وانتشو، إمكانية تسليمها إلى الولايات المتحدة بزعم انتهاكها للعقوبات الأمريكية على إيران.

وفى وقت سابق من هذا العام، فرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار. وردت بكين بفرض رسوم على سلع قيمتها 110 مليارات دولار من الواردات الأمريكية بما في ذلك السيارات والطائرات وفول الصويا.

وقبل التوصل إلى الهدنة التجارية مع شي، هدد ترامب بزيادة الرسوم الحالية وفرض رسوم على الواردات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 500 مليار دولار سنويا.

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