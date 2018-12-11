"دخلت تولد ماتت".. اتهام طبيب بالتسبب في وفاة ربة منزل بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

توفت ربة منزل، أمس الاثنين، أثناء ولادتها في عيادة طبيب نساء وتوليد بمدينة فوه في كفرالشيخ، بعد نقلها إلى مستشفى خاص في محاولة لإنقاذها.

تلقى العميد أحمد أبوقمر، مأمور مركز شرطة فوه بلاغًا من أهلية المتوفاة "ب. ع."، 25 سنة، يتهمون فيه طبيب النساء والتوليد الذي أجرى لها الولادة في عيادته، بالتسبب في وفاتها نتيجة الإهمال الطبي، وقالوا في البلاغ إن الطبيب قرر نقلها إلى مستشفى المبرة الخاص بمدينة فوه لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها بهذا المستشفى.

انتقلت قوة من مركز شرطة فوه، على رأسها مأمور المركز، إلى مستشفى المبرة، وتبين من خلال مسئولي المستشفى أن السيدة وصلت مساء أمس، جثة هامدة، ولم تتوف في المستشفى، فيما نقلت الجثة لمشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي السياق نفى الدكتور عطية الطيباني، رئيس مجلس إدارة مستشفى المبرة بمدينة فوه، وفاة السيدة المذكورة داخل المستشفى، مؤكدًا أنها وصلت جثة هامدة، رفقة الطبيب المعالج لها من الخارج حيث يوجد تقرير طبي بذلك محرر بمعرفة الدكتور محمود السيد، طبيب العناية المركزة في المستشفى، واعتمده كرئيس مجلس إدارة المستشفى.

وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفى المبرة بمدينة فوه لـ"الخليج 365"، أن التقرير الطبي للحالة يبين أن السيدة المتوفاة حضرت في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة، مساء أمس الاثنين، جثة هامدة ويوجد اتساع في حدقة العين، وزرقة في الوجه، وبرودة في الأطراف، ما يدل على علامات الوفاة قبل وصولها المستشفى بفترة.

جرى التحفظ على الطبيب المشكو في حقه، بمركز شرطة فوه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4886 لسنة 2018، إداري مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.