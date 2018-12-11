أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة مصادر * الطيران المدني توضح أسباب سقوط الطائرات بالسودان صحيفة السوداني *رداً على نتنياهو الطيران المدني: الطائرات الإسرائيلية لن تعبر أجواء السودان دون إذن صحيفة الإنتباهة * حريق جديد بسوق أم درمان * الحكومة: الطيران الإسرائيلي لن يحلق بالأجواء السودانية * تنامي ظاهرة شراء وحجز المواقع أمام الصرافات صحيفة آخر لحظة * وكيل النفط المقال لـ(آخر لحظة): (أقسم بالله لم أخطئ) * دعم الدواء في الموازنة الجديدة بـ(5) ترليون جنيه * معلومات جديدة عن السودانيين المحتجزين بليبيا صحيفة التيار * مصادر لـ(التيار): انتشال الصندوق الأسود لطائرة والي القضارف المنكوبة * نتنياهو: الطيران الإسرائيلي سيعبر الأجواء السودانية صحيفة الأخبار * المهدي يدعو أنصاره لاستقباله بطريقة حضارية * التعديلات الدستورية على منضدة البرلمان اليوم صحيفة المجهر * إيداع تعديل دستوري بتعدد دورات مرشح الرئاسة منضدة البرلمان اليوم * حريق ثانٍ في مخازن بسوق أم درمان شمال متشفى (التجاني الماحي) صحيفة الدار * حريق جديد بأم درمان يلتهم مخازن الخندقاوي * في موكب حزين: القضارف تشيع شهداء الطائرة المنكوبة * الدار تروي سر عدم مغادرة الوالي الشهيد الطائرة وترديده للشهادة * غياب وكيل النيابة المطلوب للشهادة والصادق المهدي يؤكد حضوره في قضية مهدي الشريف الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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