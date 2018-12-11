أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م

صحيفة الصدى : مريخ الجغرافيا والتاريخ يطيح السوسطارة ويتأهل بجدارة

الزلفاني :تأهلنا رغم الظروف الصعبة .. ولولا الفرص المهدرة لكررنا الفوز على الاتحاد

عبد الرحمن مزيان لاعب الاتحاد .. خرجنا على يد منافس محترم وأتمنى التتويج للمريخ صحيفة قوون : الهلال يطير إلى تونس لحسم معركة الأبطال الزعفوري يصحح أخطاء الجبال ويراقب الأفريقي مساء اليوم أمام شبيبة القيروان مجلس الهلال يستنكر تصرف الأولتراس .. ومساع من الأقطاب وقدامى اللاعبين لاحتواء الأزمة المريخ يخسر من السوسطارة بثنائية ويعبر لدور الــ”8″ النمور تسقط عرب بورتسودان .. الكوماندوز والتبلدي يتعادلان .. وفكي وزكي يتصارعان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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