يتاجر بالبشر لمساعدة حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:54 صباحاً - منعت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الاثنين، رئيس سابق لدولة أفريقية وأسرته من دخول البلاد، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعد توجيه اتهامات الفساد بحقه وتقارير ربطته بعلاقات مشبوهة بحزب الله اللبناني.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في بيان أن الرئيس السابق لغامبيا، يحيى جامع، وعائلته ممنوعان من دخول أميركا وفقا للمادة 7031 (ج). وتنص المادة على أنه في الحالات، التي يكون لدى وزير الخارجية فيها معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين حكوميين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وذكر التقرير، أن جامع متهم بالاتجار في البشر مع شريكه اللبناني القيادي في حزب الله، محمد إبراهيم بزي، الذي كان يقوم باستقدام السوريات من مخيمات اللاجئين للمتاجرة بهن من أجل جمع المال لمساعدة حزب الله. وتحدث التقرير، عن أن غامبيا بلد مصدر ووجهة للنساء والأطفال، الذين يتعرضون للاتجار من أجل الجنس والعمل القسري.

ويشترط القانون الأميركي على وزير الخارجية أن يسمي هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم المباشرين بشكل علني أو خاص.

ويأتي بيان الخارجية بعد أن سلط تقرير لوزارة الخزانة الأميركية على علاقة تجمع بين بزي، ورئيس غامبيا السابق، الذي تلاحقه اتهامات عدة بالفساد.

المصدر سكاي نيوز عربية