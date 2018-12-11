الأمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود الرئيس السيسي في التطوير

أ ش أ

أشاد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتطوير واستقطاب الأجيال التي تمرست على التطوير على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة 21 العادية للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة مصر والذى انعقد اليوم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين...