التعليم تكشف واقعة التنمر على الطفل يوسف بإدارة البساتين

حسام الحارتي

علقت يسرا علام، مستشار وزير التربية والتعليم للاتصال، على واقعة التنمر على الطفل يوسف، في إدارة البساتين التعليمية، بأنه تم تحويل الملف إلى الشؤون القانونية في الوزارة، وفي حالة إثبات صحة الواقعة؛ سيتم اتخاذ إجراءات قاسية ضد المدرس تصل إلى الفصل.

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية دي إم سي"، أن إهانة الطلاب لن يقبلها أي شخص، ولكن إذا ثبُت عكس كلام الطالب وولي أمره، سيتم نقل الطالب من المدرسة ووضعه تحت الرقابة الاجتماعية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد ولي الأمر.

وأكدت أن الوزارة...