تحذير شديد اللهجة من الجامعة العربية للبرازيل

أحمد قاسم

حذرت الجامعة العربية، الرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، في رسالة، بأن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس؛ سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن دبلوماسي عربي قوله إنه من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في البرازيل، اليوم الثلاثاء، لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل اتباعا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وجاء في الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجرى تسليمها...