إصابة شخص في انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ ص

حادث العاشر من رمضان

أصيب شخص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، إثر انقلاب سيارته بالقرب من مطلع الكوبري 56 بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بشأن بلاغ ورد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مطلع الكوبري 56 بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية، وقوة من مباحث القسم على رأسهم النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع الحادث.

بالفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم «936 س ف ق»، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة، بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، تم نقله على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.يُشار إلى أن مكان الحادث شهد، قبلها