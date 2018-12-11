إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بالعاشر من رمضان(صور)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ ص
انقلاب سيارة نقل بالعاشر من رمضان
أصيب سائق بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة عليها حاوية «كونتينر» يستقلها أمام أحد المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بشأن ورود بلاغ بانقلاب سيارة بمقطورة تحمل حاوية «كونتينر» بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة القسم.
على الفور، انتقل مساعد مدير الأأمن، ومأمور القسم، وبرفقتهما قوة مكبرة من القسم، على رأسهم النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين انقلاب السيارة رقم «3649 ط ع ب» بالمقطورة رقم «3769 ط ع هـ» تحمل حاوية «كونتينر». وأسفر الحادث عن إصابة قائد
على الفور، انتقل مساعد مدير الأأمن، ومأمور القسم، وبرفقتهما قوة مكبرة من القسم، على رأسهم النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين انقلاب السيارة رقم «3649 ط ع ب» بالمقطورة رقم «3769 ط ع هـ» تحمل حاوية «كونتينر».
وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، ويُدعى محمد أحمد، بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة من الجسد، تم نقله على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
كانت العاشر من رمضان قد شهدت اصطدام سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، وترتب على ذلك انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط، بمطلع كوبري 56 بالطريق، بعدما حاول قائدها تفادي السيارة الملاكي، التى لفظ قائدها أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
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