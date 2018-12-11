انت الان تتابع إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بالعاشر من رمضان(صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ ص

انقلاب سيارة نقل بالعاشر من رمضان

أصيب سائق بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة عليها حاوية «كونتينر» يستقلها أمام أحد المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بشأن ورود بلاغ بانقلاب سيارة بمقطورة تحمل حاوية «كونتينر» بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة القسم.

على الفور، انتقل مساعد مدير الأأمن، ومأمور القسم، وبرفقتهما قوة مكبرة من القسم، على رأسهم النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين انقلاب السيارة رقم «3649 ط ع ب» بالمقطورة رقم «3769 ط ع هـ» تحمل حاوية «كونتينر». وأسفر الحادث عن إصابة قائد