مصرع شخص في انقلاب سيارة بطريق القاهرة – الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٠ ص

نقل مصابين - أرشيفية

لقي شخص مصرعه، متأثرًا بإصابته جراء اصطدام سيارته بأحد أعمدة الإنارة على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، مما تسبب في انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط، بمطلع كوبري 56 بالطريق، بعدما حاول قائدها تفادي السيارة الملاكي. تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بشأن بلاغ ورد إلى القسم يفيد بانقلاب سيارة مقطورة بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، بمطلع كوبري 56 الكائن بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص، حيث تبين اصطدام السيارة رقم 153828 ملاكي الشرقية، بأحد اعمدة الإنارة، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص من مستقليها، على رأسهم قائدها ويُدعى نبيل متولي، 61 سنة.وبالتزامن مع اصطدام السيارة الملاكي بأحد أعمدة الإنارة، تصادف مرور السيارة رقم «4879 د ب ج» نقل