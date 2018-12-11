محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي يستعرضها "الخليج 365" في الإنفوجرافيك التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها "إعادة التابلت".. تعرف على 7 شائعات نفتها الحكومة (إنفوجرافيك) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .