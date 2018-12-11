"الثالثة في ليلة واحدة".. انقلاب سيارة ملاكي على طريق "مصر – إسماعيلية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب قائد سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارته بالقُرب من مطلع الكوبري 56 على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بالقُرب من مطلع كوبري 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، أمام مقر شركة "النساجون الشرقيون" بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، وقوة مكبرة من القسم، بمشاركة النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب السيارة رقم 936 "س ف ق" ملاكي، وإصابة قائدها بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

ونقل المصاب إلى مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يُشار إلى أن مكان الحادثة شهدَّ، حادث اصطدام سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة، ما أسفر عن مصرع قائدها وإصابة ثلاثة آخرين، فيما تسبب الحادث في انقلاب سيارة نقل بمقطورة مُحملة بـ"زلط".​