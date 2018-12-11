بالصور- إصابة سائق في انقلاب "حاوية" بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب سائق، اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة بحاوية يستقلها بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة بمقطورة تحمل حاوية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالقرب من مصنع "الهلال والنجمة" بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل مساعد المدير لفرقة العاشر، ومأمور قسم أول العاشر، برفقة قوة مكبرة من القسم، بمشاركة النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب السيارة رقم 3649 "ط ع ب" بالمقطورة رقم 3769 "ط ع هـ" تحمل حاوية، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة، ويُدعى "محمد أحمد مصطفى الأمير" بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقله إلى مستشفى "التأمين الصحي"، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.​