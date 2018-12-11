تسببت في انقلاب مقطورة وإصابة 4.. مصرع سائق سيارة على طريق "مصر - الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي قائد سيارة ملاكي، مصرعه اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في اصطدام سيارته بأحد أعمدة الإنارة بالقرب من مطلع كوبري 56 على طريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن إصابته وثلاثة آخرين كانوا يستقلون السيارة، فيما تسبب الحادث في انقلاب سيارة نقل مُحملة بالزلط، بعدما حاول قائدها تفادي السيارة الملاكي.

وتلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة مقطورة على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بمطلع كوبري 56 أمام مقر شركة "النساجون الشرقيون" بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت مساعد المدير لفرقة العاشر، ومأمور قسم أول العاشر، برفقة قوة مكبرة من القسم، بمشاركة النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تبين اصطدام السيارة رقم 153828 "ملاكي الشرقية" ماركة "رينو" ، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص من مستقلي السيارة.

وبالتزامن مع اصطدام السيارة الملاكي بعامود الإنارة، تصادف مرور السيارة رقم 4879 "د ب ج" نقل ثقيل بمقطورة رقم 6798 "د م ر" مُحملة بحمولة زلط، وحال محاولة قائدها تفادي السيارة الملاكي، انقلبت السيارة بالمقطورة وحمولتها، ما تسبب في خالة أشبه بالشلل التام لحركة مرور السيارات، قبل أن تقوم قوات الأمن بتسيير الحركة وإحضار ونش لرفع آثار الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى "التأمين الصحي"، لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن قائد السيارة الملاكي لفظ أنفاسه فور وصوله متأثرًا بإصابته.​