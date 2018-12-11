براءة اختراع من أبل لسماعات لاسلكية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أظهرت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة "أبل" الأمريكية، عن سماعات لاسلكية جديدة مختلفة كليًا عن سماعات "AirPods" الشهيرة.

ووفق ما ذكرت وكالة "فيستي" الروسية، من أهم الاختلافات بين هذه السماعات وبين "AirPods"، التصميم الجديد الذي سيأتي قريبًا لتصميم سماعات سامسونج اللاسلكية.

ومن حيث المواد التي ستصنع منها، ستتخلى "أبل" عن البلاستيك القاسي وتستبدله بمواد مطاطية لينة، تجعل السماعة تناسب فتحات أي أذن ولا تسقط منها كما يحصل مع "AirPods"، وتزيد من قدرتها على عزل الضوضاء الخارجية.

كما ستزود السماعة بتقنيات متطورة تجعلها قادرة على قياس النشاط البدني ودرجة حرارة جسم المستخدم، بالإضافة إلى شرائح "W3" الإلكترونية المتطورة، والتي ستساعدها على التعامل مع مساعد "سيري" الصوتي.