انت الان تتابع قرطام يلتقي قيادات «المحافظين» بالدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٤ ص

المهندس أكمل قرطام

التقى المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بقيادات أمانة الحزب بالدقهلية، بعد استكمال تشكيلها الجديد، ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها رئيس الحزب بأمانات المحافظات المختلفة. وقال علاء حجاج، أمين حزب المحافظين بالدقهلية، إن الحزب هو كيان سياسي اجتماعي مؤمن بترسيخ الديمقراطية والحريات، ويهدف إلى بناء الدولة المصرية من خلال قوامها الرشيد وهو الإنسان المصري. وأضاف حجاج، خلال كلمته في اللقاء، أنه من خلال مبادئ وقيم الحزب، تم تدشين أمانة الدقهلية لخلق قنوات تواصل أكبر مع المواطنين، مع إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على سلامة الوطن وتماسكه.

وفى نفس السياق، قال ممدوح عياد، الأمين المساعد لأمين الحزب بالمحافظة، إن الانضمام للحزب جاء من خلال رؤية نابعة للعمل الوطني، والاتصال مع المواطنين والمساهمة في تقديم الخدمات لهم.وأضاف: «نسعي من خلال التشكيل الجديد إلى اختيار العناصر البشرية الأكفاء والتجهيز لانتخابات المحليات المقبلة، والدفع بعناصر