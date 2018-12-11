انت الان تتابع شوبير: عبدالفتاح أضاع حق الجبلاية في أزمة عبدالحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ ص

أحمد شوبير

قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، أضاع حق الاتحاد بعد أزمته مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي. وقال شوبير خلال لقائه ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «تصريحات سيد عبدالحفيظ تثير الرأي العام، وعصام عبدالفتاح ضيع حق الاتحاد بالكامل عندما دخل في تصريحات تليفزيونية أمامه وقام بالرد عليه». وأكمل: «سيف زاهر قام بعمله الإعلامي وتحدث كإعلامي وليس عضو مجلس إدارة، وكان الأمر من الممكن أن يصل للجنة الانضباط».

واستنكر شوبير الهجوم الذي يتعرض إليه الحكم المصري، مشيرا إلى أن أي شخص وارد ان يخطئ ويصيب، وأفضل من يدير مباريات الدوري المصري حكام مصريين. وتابع: «إذا أدار مصريون مباريات بتونس، والعكس، بكل تأكيد سيكون هناك خبرات متبادلة، ولكن في حدود ومتبقاش عادة، وعندما يقتنعوا هنا بأن الحكم "بشر" وارد أن يخطئ