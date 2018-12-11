انت الان تتابع الأهلي يؤجل الإعلان عن المدير الفني الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - انتهى اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد، مساء الاثنين، بفرع النادي في الشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات، لكن المثير للدهشة أن المجلس لم يتطرق خلال جلسته إلى الملف الأبرز والأهم، وهو المدير الفني الجديد للفريق، حيث تنتظر جماهير القلعة الحمراء الإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة القادمة، واكتفى المجلس بإعلان دعمه للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف، والإشارة فقط إلى أن إعلان اسم المدرب الجديد سيكون عن طريق رئيس النادي فور انتهاء المباحثات.

وجاء في قرارات المجلس التي أعلنها عقب انتهاء جلسة الاثنين: - اعتماد نتيجة الجمعية العمومية العادية. - استخراج القرار الوزاري الخاص بفرع التجمع الخامس وقيمة اشتراكه 200 ألف جنيه. - لم يتم التطرق في الجلسه لأي شئون تخص كرة القدم. - محمود الخطيب سيعلن اسم المدرب فور الانتهاء من المباحثات، وتقديم كل الدعم

وجاء في قرارات المجلس التي أعلنها عقب انتهاء جلسة الاثنين: - اعتماد نتيجة الجمعية العمومية العادية. - استخراج القرار الوزاري الخاص بفرع التجمع الخامس وقيمة اشتراكه 200 ألف جنيه. - لم يتم التطرق في الجلسه لأي شئون تخص كرة القدم. - محمود الخطيب سيعلن اسم المدرب فور الانتهاء من المباحثات، وتقديم كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف. - التعاقد مع محافظة القاهرة على نشر إعلانات عبر أسوار النادي وطرح كراسات الشروط. - اعتماد برنامج مكثف لإعداد البطل الأوليمبي وأبرزهم أحمد أكرم من خلال عمل معسكر خاص له. - الموافقة على استضافه فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء لمدة 10 أيام. - الموافقة على مشاركه فريق الغطس في بطولة هولندا، المقرر إقامتها أواخر شهر يناير المقبل. - الموافقة على إقامة بطولة الرواد للتنس. - الجلسة ممتدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل الإعلان عن المدير الفني الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .