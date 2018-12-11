القوات الحكومية اليمنية تعلن عن السيطرة على مركز مديرية باقم شمال صعدة

أعلنت القوات الحكومية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في بيان، عن "استعادة السيطرة على مركز مديرية باقم في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين".
ولفت إلى أن "قوات النخبة المشكلة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة، نفذت عملية مباغتة وخاطفة من منطقة آل مغرم إلى المجمع الحكومي وسط مديرية باقم شمال صعدة، سيطرت خلالها على المجمع الحكومي وإدارة الأمن والمرتفعات التي كانت المليشيا تتمركز فيها".
واوضحت أن "القوات حررت مركز مديرية باقم وقطعت خطوط إمداد المليشيا في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي وحتى عمق مديرية باقم".
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