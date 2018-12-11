التحالف الدولي يعلن قصف مستشفى في مدينة هجين بريف دير الزور

أعلن ​التحالف الدولي​ الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ ضد تنظيم "داعش"، في بيان، قصف طائراته ​مستشفى​ في مدينة هجين بمحافظة ​دير الزور​ شرقي ​سوريا​، مشيراص إلى أن "قوات "داعش" استخدمت في 9 كانون الأول الحالي، مستشفى هجين للاعتداء على شركاء التحالف".

وأوضح التحالف أنه "باستخدام هذه الأنشطة استعمل "داعش" المستشفى على عكس المرافق المحمية بموجب اتفاقية جنيف، وتسبب بإسقاط وضع الحماية المنصوص عليها في قوانين النزاعات المسلحة".

وكان المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ العقيد روب مانينغ قد أكد، في موجزه الصحافي اليومي، إنه لا يمكن استخدام ​المستشفيات​ لمآرب أخرى، مشيراً إلى أن تنظيم "داعش" يلجأ إلى استخدام المستشفيات كمقرات عسكرية في إطار تكيكاته الاعتيادية.