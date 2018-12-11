"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف جنوب الحديدة

أعلنت جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، إسقاط ​طائرة​ استطلاع تابعة لقوات ​التحالف العربي​ في محافظة ​الحديدة​ غرب ​اليمن​. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدوانية شمال غربي مدينة الدريهمي جنوب الحديدة. وكانت المواجهات قد تجددت بين ​القوات​ الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف العربي بقيادة ​السعودية​ ومسلحي جماعة "أنصار الله" جنوب مدينة الحديدة.

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