البرندات الأكبر في عالم التكنولوجيا لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

سيطرت شركات التكنولوجيا على المراكز الخمسة الأولى في قائمة أعلى 500 شركة في العالم وفقًا لقيمة العلامة التجارية، وفقًا لتقرير سنوي تُصدره مؤسسة "براند فاينانس" البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية العالمية.

كما أصدرت المؤسسة تقريرها السنوي الخاص بشركات التكنولوجيا لعام 2018، والذي يشتمل على أكبر 100 شركة تقنية في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.

البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت المراكز العشرة الأولى للعلامات التجارية التقنية الأكثر قيمةً في العالم خلال عام 2018، وجاءت على النحو التالي: