بالفيديو| مواصفات هاتف "Nokia 5.1 Plus" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: كشفت شركة "إتش إم دي جلوبال" المالكة لحقوق بيع نوكيا عن مواصفات هاتف "Nokia 5.1 Plus" الجديد. ويعمل هاتف نوكيا الجديد بنظام تشغيل "أندرويد أوريو 8.1.0"، وبمعالج "MediaTek MT6771" ثماني النوى، بتردد "1.8 جيجاهيرتز". ويأتي الهاتف بشاشة "5.86 بوصة" ودقة عرض 1530/720 بيكسل، وأبعاد 19:9، وذاكرة وصول عشوائي "3جيجابايت"، مع ذاكرة داخلية "32 جيجابايت"، قابلة للزيادة باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية. ويتضمن هاتف "Nokia 5.1 Plus"، كاميرا أساسية مزدوجة بدقة "13+5 ميجابيكسل"، وكاميرا أمامية بدقة "8 ميجابيكسل". ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 3060 ميللي/أمبير، ويمتلك منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM"، ومنافذ "USB 2.0 ،USB-OTG".

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