حول العالم في 24 ساعة: اقتحام الاحتلال لوكالة "وفا".. ومظاهرات "السترات الحمراء" في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تأجيل تيريزا ماي للتصويت على (بريكست) في مجلس العموم، واقتحام سلطات الاحتلال لوكالة الأنباء الفلسطينية، وإطلاق حملة "السترات الحمراء" في تونس.

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