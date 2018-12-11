أمريكا تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين كبار، من بينهم وزير الأمن العام "ردا على الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان من جانب النظام".

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء الإثنين، عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في بيان قوله إنه تم استهداف "مسؤولين كوريين شماليين كبار يديرون أجهزة تمارس باسم النظام رقابة رسمية وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات أخرى بهدف قمع السكان والسيطرة عليهم".

وأضاف منوشن أن "هذه العقوبات تثبت دعم الولايات المتحدة المتواصل لحرية التعبير ورفضها الرقابة وانتهاك حقوق الإنسان".

وبحسب هذه العقوبات، وضعت واشنطن وزير الأمن العام جونج كيونغ تايك على قائمة أمريكية سوداء لدوره في الرقابة والانتهاكات.

وشملت العقوبات أيضا مدير دائرة التنظيم في حزب العمال الكوري شو ريون هاي، الذي يعتبر "الرجل الثاني الذي يمارس هيمنة على الحزب والحكومة والجيش" وفق الوزارة التي لفتت إلى أنه أيضا نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب.

واستهدفت واشنطن أيضا مدير دائرة الدعاية في الحزب باك كوانج هو.

وستجمد أي أصول محتملة لهؤلاء في الولايات المتحدة وسيمنعون من القيام بتعاملات مع الأمريكيين.