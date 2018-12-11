كشف موقع منظمة التجديد الطلابي، أن المكتب الوطني للسّكك الحديدية، قرّر منح الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات المغربية، تخفيضات لركوب القطار الفائق السرعة “البراق”.
وأوضح موقع Orema أن، عرض المكتب الوطني للسكك الحديدية المتعلّق بقطار “البراق” يستهدف الطّلبة الجامعيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 26 سنة.
وأشار إلى أن العرض الجديد الذي يعنى بالقطارات ومنها “البراق”، يقوم على تخفيضات بنسبة %30، ومقيّدٌ بالدرجة الثانية فقط.
وأبرز في السياق نفسه، أن العرض الجديد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لا يحدّد موعد شراء تذكرة السفر للاستفادة منه.
شكرا لقرائتكم خبر عن البراق يقدم للطلبة تخفيضات بنسبة 30%..هذه شروط الاستفادة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .