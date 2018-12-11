البراق يقدم للطلبة تخفيضات بنسبة 30%..هذه شروط الاستفادة

كشف موقع منظمة التجديد الطلابي، أن المكتب الوطني للسّكك الحديدية، قرّر منح الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات المغربية، تخفيضات لركوب القطار الفائق السرعة “البراق”.

وأوضح موقع Orema أن، عرض المكتب الوطني للسكك الحديدية المتعلّق بقطار “البراق” يستهدف الطّلبة الجامعيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 26 سنة.

وأشار إلى أن العرض الجديد الذي يعنى بالقطارات ومنها “البراق”، يقوم على تخفيضات بنسبة %30، ومقيّدٌ بالدرجة الثانية فقط.

وأبرز في السياق نفسه، أن العرض الجديد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لا يحدّد موعد شراء تذكرة السفر للاستفادة منه.