الأمن الإسباني يعثر على أزيد من 60 بندقية ومسدسات بمنزل مهجور ـ صور ـ

قالت مصادر إعلامية إسبانية، أن عناصر وحدة مكافحة المخدرات والجريمة، المنظمة “Udyco”، التابعة لفرقة الأمن الوطني الإسباني، على عدد مهم من الأسلحة، كانت مخبأة بإحدى المنازل المهجورة داخل مزرعة مهجورة، في منطقة “سان إنركي دو غواديارو”، ببلدية سان روكي بإقليم قاديش.

ومكنت هذه العملية من العثور على أزيد من 60 سلاحا، صنف بعضهم على أنها تستعمل في الحرب، حيث عثر على بعض البنادق من طراز AK-47

بالإضافة إلى أزيد من 12 بندقية من النوع الكبير، و20 بندقية صغيرة، و30 مسدسا مختلف الأنواع والأحجام، وبندقيتين من نوع “عوزي” ومدفع رشاش عالي القوة وأكثر من 2000 خرطوشة ورصاصات مختلفة.

وأوردت المصادر ذاتها، أن الأسلحة، كانت مختبأة في جدران مزدوجة، بالإضافة إلى أماكن أخرى بالمنزل المهجور المتواجد بذات المزرعة، مرجحة أن تكون لعصابة إجرامية منظمة، كانت تخطط لعمليات السطو والإحتيال، فيما لا تزال التحريات والأبحاث قائمة من أجل العثور على أصحابها.