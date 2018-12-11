شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون لـ«اليوم»: قطر أمام اختبار وقف الحملات الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد سياسيون وإعلاميون بكلمة أمير الكويت التي ألقاها في قمة مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين بالرياض، والتي أكد فيها على أهمية إيقاف الحملات الإعلامية لتجنب تأجيج الخلافات السياسية والاجتماعية بين شعوب ودول المجلس من خلال ضبط وسائل الإعلام، حفاظا على الكيان الخليجي، مستبعدين إمكانية التزام قطر لعدم قدرتها على الوفاء بذلك.

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مطلب الجميع

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى د.زهير الحارثي: إن أمير الكويت في كلمته التي طالب فيها بإيقاف الحملات الإعلامية بين دول مجلس التعاون أتت كدليل على حرص سموه على وحدة دول الخليج واستقرارها، وعدم تفكك مجلس التعاون، وبقاء وحدة الخليج مستمرة.

وأشار إلى أن الحملات الإعلامية تسببت في تأجيج الخلافات بين دول المجلس، وإيقافها مطلب للجميع، منوها أن قطر دولة ممولة لقنوات ووسائل إعلامية مستغلة من أعداء دول الخليج وتنفذ أجندة على حساب دول وشعوب المنطقة.

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أعداء مستفيدون

وشدد الحارثي أن هناك مستفيدين من هذه الخلافات ويريدون استمرارها، وفي حال خروج قرار سياسي بضبط هذه القنوات الإعلامية الرسمية، سوف تسير القنوات الأخرى الخاصة وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي بسياسة دولها.

وأوضح أن الكرة الآن في ملعب الحكومة القطرية والجميع يتطلع إلى إيقاف الحملات الإعلامية بين شعوب المنطقة، فأمير الكويت عندما طالب بذلك يدرك خطورة ما يمكن أن ينتج عن الحملات المغرضة ويريد أن يقطع على أعداء المنطقة تنفيذ أجندتهم.

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قرار سياسي

من جانبه، اعتبر الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات سابقا، د.عبدالخالق عبدالله، أن كلمة أمير الكويت كانت شجاعة وصائبة ويرحب بها أكثر من 36 مليون خليجي، والجميع يدرك أن الحملات الإعلامية هي أساس تأجيج الخلافات بين الشعوب.

وأفاد بأن الحملات الإعلامية يجب إيقافها من كافة الأطراف والدول لأنها زادت عن حدها، وكل خليجي وكل عربي يريد إيقافها، مؤكدا أن الجميع يؤيد طرح أمير الكويت، ويجب اتخاذ قرار سياسي لوقفها رسميا، بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي التي يمكن إيقافها بسن عقوبات صارمة.

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خطر داهم

إلى ذلك قال الخبير السياسي الأردني د.أحمد البرصان: إن الحملات الإعلامية بين دول المجلس ظاهرة سلبية، وتفضي إلى إثارة الحساسية بين شعوب المنطقة، ولها آثارها السلبية البعيدة المدى، فالانقسام بين أفراد المجتمع أو بين شعوب الدول أخطر من جيوش الأعداء، لأنه طويل الأمد ويقسم الناس. ولذلك تأتي كلمة الشيخ الصباح حكيمة وذات نظر سياسي بعيد المدى، فضرر هذه الحملات يلحق جميع الشعوب وليس الحكام.

وفي السياق، أكد مدير إذاعة جدة، مشعل الثبيتي، أن كلمة أمير الكويت يؤيدها الجميع، ودول مجلس التعاون تستطيع إيقاف الهجمات الإعلامية، ولكن قطر دولة يدير إعلامها مرتزقة من بلدان عدة، تنفذ أجندة ضد الدول الخليجية والعربية، إضافة إلى استخدامها إعلاميين أجانب، وهي لا تستطيع، لأن قطر يتم التحكم فيها من دول خارجية وتخضع لمطالبها بما في ذلك استخدام الهجمات التي تصدر من قنواتها أو أخرى تمولها.

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مصير مشترك

وفي السياق، أبان الخبير السياسي الكويتي، د. علي الحويل أن الأزمات السياسية لا تستمر للأبد، وأن مآلها الانفراج، والحكمة ألا يبقى أثر الأزمة لدى الشعوب، مؤكدا أن شعوب الخليج موحدة بطبيعتها، حيث تجمعها الجغرافيا والتاريخ وحضارة الإسلام المباركة التي نشأت على أيدي رجالاتها، مشددا على أنه لن يفت في وحدتها، محاولة الوقيعة بين أبنائها إلا أن الإصرار على نشر عوامل الفرقة بين أفرادها قد يعطل حل الأزمة السياسية العابرة بين دول الخليج.