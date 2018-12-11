شوبير: أرتاح في اتحاد الكرة أكثر من الأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ ص
أحمد شوبير
قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، إنه دخل الجبلاية بمنصبه السابق، ووجد ترحابا كبيرا من الجميع، عدا شخص واحد، معلقا: «الظروف التي منعتني منذ عامين من خوض الانتخابات تغيرت الآن». وأكد شوبير فى تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الظروف تبدلت الآن، وبناءً عليه ترشح لعضوية مجلس اتحاد الكرة، والأمور سارت بشكل جيد، وعقب الانتخابات تغيرت اللائحة، وأصبح اختيار النائب عن طريق الاعضاء أنفسهم.
وتابع: «رحلت عن الاتحاد عام 2008 وكنت نائبًا للرئيس، وأمر طبيعي عند عودتي مرة أخرى أن أعود بنفس منصبي الأخير، كنوع من أنواع المحبة والتقدير من الجميع، فيما عدا عضو واحد كما ذكرت». وأضاف الحارس الدولي السابق، أنه يحب العمل باتحاد الكرة أكثر من النادي الأهلي، وأنه يحب أن يكون له رأي وموقف
وتابع: «رحلت عن الاتحاد عام 2008 وكنت نائبًا للرئيس، وأمر طبيعي عند عودتي مرة أخرى أن أعود بنفس منصبي الأخير، كنوع من أنواع المحبة والتقدير من الجميع، فيما عدا عضو واحد كما ذكرت».
وأضاف الحارس الدولي السابق، أنه يحب العمل باتحاد الكرة أكثر من النادي الأهلي، وأنه يحب أن يكون له رأي وموقف واضح، وذلك متوفر بشكل أسهل داخل منظومة الجبلاية، لا سيما وأن أعضاء الجمعية العمومية عددهم قليل وأغلبهم من أصدقائه، عكس النادي يوجد به 70 و 80 ألف عضو.
وأكمل: «لا أعلم ماذا سيحدث غدًا، لكن أظن أن الأمر صعب، انا أفضل اتحاد الكرة، لأن الأمور محدودة فيه عكس الأهلي».
وأكد شوبير أنه سيقاتل لعدم زيادة عدد الأجانب في الدوري خلال الموسم القادم أو اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين، متمًا: «إذا اتخذ المجلس قرارا بتطبيق القرارين فسيتم تطبيقه».
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