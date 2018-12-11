انت الان تتابع هالة أبو السعد: المحافظين يطبق كل معايير الديمقراطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٧ ص

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، إن بداية عملها السياسى كان منذ 3 أعوام فقط، ولم تمارس العمل السياسى قبل ذلك مطلقا، وكانت البداية من خلال عضويتها بمجلس النواب على قائمة حزب المحافظين، قائلة "المحافظين له كل الشكر لأنه أعطاني الفرصة بأن أكون أول سيدة رئيس هيئة برلمانية لحزب داخل مجلس النواب، واصفة تجربة الحزب بأنها تجربة رائدة". وأضافت "أبو السعد"، أن حزب المحافظين يطبق كل معايير الديمقراطية الحزبية الحقيقية ومبادئ الحريات، موجهة حديثها لأعضاء أمانة الدقهلية، "لن تجدوها في أي حزب آخر".

وأكدت خلال كلمتها في لقاء المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين بقيادات أمانة الدقهلية، أن الحزب سيكون له دور قوي خلال الفترة المقبلة، من خلال التواجد بكثافة على أرض الواقع بأعضائه وأماناته المختلفة، مشيرة إلى أن نواب الحزب بمجلس النواب هم ممثلون عن كل المحافظات وليس محافظتهم فقط، فنحن نعمل من أجل جميع