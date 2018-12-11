انت الان تتابع عدلي القيعي يفجر مفاجأة بشأن مصير كوليبالي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٥ م

فجر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، مفاجأة جديدة بعدما أعلن أن مستقبل المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأحمر، غير واضح المعالم، موضحًا أن رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمر وارد، رغم أن اللاعب انضم للنادي الأهلي منذ ما يقرب من خمسة اشهر فقط. الأهلي تعاقد مع «كوليبالي» في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وشارك في معظم مباريات الفريق ، قبل أن يتعرض لانتقادات عقب خسارة لقب بطولة دوري إفريقيا، والخروج من البطولة العربية، ويرى البعض أنه من الأفضل للنادي التعاقد مع مهاجم أو لاعب خط وسط بدلًا منه .

وأوضح القيعي، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، هو من طلب التعاقد مع كوليبالي، بقناعة منه بمستواه، ومن الطبيعي أن يشعر اللاعب بالقلق حول مستقبله مع النادي بعد رحيل المدرب. كوليبالي شارك مع الأهلي