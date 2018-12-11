انت الان تتابع قرطام: مصر بحاجة لإصلاح شامل..والحرية تصنع حياة أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المستشار محمد عبد المولى النائب الأول لرئيس حزب المحافظين: السياسة ليست بالأعداد لكن بالإيمان بالأفكار والمبادئ.. والمعارضة المستنيرة هي التي تحافظ على الوطن وتماسكه

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الديمقراطية موجودة وراسخة في ثقافتنا المجتمعية منذ قديم الأزل، وكانت قديمًا تظهر في صورة المجالس النقاشية، التي يتم من خلالها النقاش حول قضايا معينة، ويتم أخذ الرأي من خلال المشورة. وأضاف رئيس حزب المحافظين، خلال كلمته في لقائه مع أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية بعد تشكيلها الجديد، أن تطورت الأوضاع أدت إلى وجود كيانات حزبية ممثلة عن الشعوب، مضيفا أن الأحزاب وضعت أفكارها ورؤيتها التى يتم تنفيذها من خلال الأغلبية الحزبية أو ائتلاف ممثل عنها.

وتابع: "نظرا للوضع الحالي والثقافات أصبح للأحزاب دور، وهو القيام بالخدمات المجتمعية، وهو ما يسعي الحزب لتغيير تلك الرؤى والأفكار، مشيرًا إلى أن الأحزاب هي مؤسسة دستورية، وبالتالي المشاركة في حزب لديه رؤية وأفكار يخاطب بها الرأي العام هو الاختيار الأمثل من خلال آلياته المشروعة والتى تمثل الطريق الصحيح". وأوضح

وتابع: "نظرا للوضع الحالي والثقافات أصبح للأحزاب دور، وهو القيام بالخدمات المجتمعية، وهو ما يسعي الحزب لتغيير تلك الرؤى والأفكار، مشيرًا إلى أن الأحزاب هي مؤسسة دستورية، وبالتالي المشاركة في حزب لديه رؤية وأفكار يخاطب بها الرأي العام هو الاختيار الأمثل من خلال آلياته المشروعة والتى تمثل الطريق الصحيح". وأوضح قرطام، أن الحزب لديه هيئة برلمانية قوية، من خلال رئيسة هيئته النائبة هالة أبو السعد، التي تعد من أنشط النواب، لكنها تعمل على كل المحافظات وقواعده، وتستطيع تقديم الخدمات للمواطنين وأبناء المحافظات المختلفة. ضرائب عقارية على المصانع وأردف، أن الحزب لديه تعليق ورؤية فيما يخص قانون الضرائب خاصة الجزئية، التي يتم فيها فرض ضرائب عقارية على المصانع، وهي ما ستؤثر على الاستثمار بالسلب، وسيؤدى إلى عزوف أصحاب المصانع عن استكمال مسيرة البناء والتنمية الصناعية، وهو الأمر الذى سيؤدى بالفعل إلى غلق العديد منها، وسيتم التحرك من خلال الهيئة البرلمانية فيما يخص هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى عملية إصلاح شاملة، ولا يمكن أن يحدث ذلك مع شعب مغاير للواقع، فيجب أن يكون الشعب لديه الوعي الكافي لمعرفة ما يجري في الحياة، ويلاحق التيارات الإصلاحية. واستطرد، أن علميات الإصلاح لن تتم إلا بتغيير السياسات التعليمية والصحية، فهما أساس التنمية الحقيقة لأى دولة فى العالم، واستغلال عناصر القوة الموجودة في البلد للمتاجرة مع العالم ومناظرته هى القوة الحقيقية، فاليابان شعب يعيش بلا موارد، وهى فى مصاف الدول الكبرى حاليًا بفضل قوتها البشرية. وأكد، أن مصر لديها قوة بشرية هائلة من الجيد استغلالها والاستفادة منها الاستفادة المثلى، معللا بذلك أن كثيرًا من الدول اتجهت نحو هذا الاتجاه الصحيح، وتقدمت وتطورت إلى الأفضل بفضل تنمية تلك القوة وتسخيرها لما هو نافع. وأردف قرطام، أن الحريات تصنع حياة أفضل، وهو ما يسعى "المحافظين" إلى تحقيقه واقعيًا، مضيفًا أننا نختلف فى رؤيتنا عن الإصلاح عن الأحزاب الأخرى. وأشار إلى أن الحزب يحترم الأغلبية السياسية، لكن في نطاق الحريات دون الاعتداء على حقوق الأقلية السياسية، وأيضًا يجب على الأقلية السياسية أن لا تعاند من أجل المعارضة، ولا تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد. وتابع، أننا نسعى لتعليم الشعب الثقة في النفس والأمانة والقيم الإخلاقية، فهي قيم موجودة لدينا أكثر من دول الغرب، التي أصبحت تنتهج ذلك في الوقت الحالي، مؤكدا أن هناك انطلاقة تكنولوجية قبل بناء الإنسان، وإصلاح الثقافات وتبني الثقافات الجيدة والنبيلة. خلق الوعي من جانبه، قال المستشار محمد عبد المولي، النائب الأول لرئيس حزب المحافظين، إن الحزب هو رائد في التعريف الحقيقي للأحزاب الأقلية، مضيفًا أن السياسة ليست بالأعداد، لكن بإيمان أعضائها بالأفكار والمبادئ. وأضاف عبد المولي، خلال كلمته بلقاء الحزب مع أمانة الدقهلية، أن الجانب الخدمي شىء مهم وعظيم للأحزاب، ولكن الجانب الحقيقي للأحزاب هو خلق الوعي لدى الشعب بحقوقه وواجباته نحو الوطن، مشيرًا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير أصبح المواطن المصري شريكًا حقيقيًا في صنع القرار، على عكس الوضع قديمًا في العصور السابقة. وأشار إلى أن الأفكار والحفاظ عليها والمعارضة المستنيرة وتقديم الحلول هي التي تحافظ على الوطن وتماسكه.

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