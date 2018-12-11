انت الان تتابع «هان عليهم الضنا».. قصص آباء لكن قتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حداد السلام ألقى أطفاله في النيل وانتحر بسبب خلافات مع والدتهم.. أب يلقي أطفاله في النيل والسبب خلاف علي "ملابس العيد.. قاتل طفليه بالدقهلية قتلهم وادعى اختطافهم.

البراءة والقتل أصبحا وجهين لعملة واحدة، حين تقتل البراءة، وتعدم الإنسانية، حين يقتل الآباء أطفالهم بأيديهم فهم آباء، لكن الحقيقة هم قتلة، انعدم من داخلهم الطيبة، وفقدوا كل معانى الإنسانية ومشاعر الأبوة، وفقدوا كل ما يملكون وضحوا بزينة الحياة الدنيا وأغلى ما امتلكوا فى لحظات شيطانية، ليلوثوا أيديهم بدماء فلذات أكبادهم، ناسين أنها النعمة الأكبر التي أنعم الله بهم فى الحياة، وغيرهم من يتمنى لو أنه يضحى بكل ما يملك من أجل ظفر طفل صغير يحمل اسمه.

ألقى أطفاله في النيل وانتحر استيقظ أهالي منطقة الهضبة بالسلام على جريمة بشعة، إذ ألقى عامل أطفاله الثلاثة في نهر النيل، ثم انتحر بعد ذلك بإلقاء نفسه هربًا من ضغوط نفسية وخلافات زوجية سابقة. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بانتشال جثة طفل من نهر النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة وجثة

ألقى أطفاله في النيل وانتحر

استيقظ أهالي منطقة الهضبة بالسلام على جريمة بشعة، إذ ألقى عامل أطفاله الثلاثة في نهر النيل، ثم انتحر بعد ذلك بإلقاء نفسه هربًا من ضغوط نفسية وخلافات زوجية سابقة.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بانتشال جثة طفل من نهر النيل بدائرة قسم شرطة إمبابة وجثة طفل آخر من نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا بانتشال جثمان أحد الأشخاص بنهر النيل بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وجثمان طفله بنهر النيل بدائرة قسم شرطة الساحل. وتبين من خلال التحريات والفحص قيام أحمد عيد عبد الجواد، عامل ومقيم القاهرة، 45 سنة، بإلقاء نفسه بنهر النيل.

والأبناء الثلاثة هم، محمد 3 سنوات، وملك 11، وعمرو 8 سنوات، وبسؤال شقيقته أكدت أنه يعاني من مشاكل نفسية بسبب ترك زوجته لمنزل الزوجية منذ عدة أشهر، وقيام زوجته بإقامة قضية خلع ضده وكسبها فقرر الزوج التخلص من أبنائه بإلقائهم أعلى كوبري الساحل، ثم إلقاء نفسه وراءهم للتخلص من تلك الحياة.

بسبب "ملابس العيد" أب يلقي أطفاله في النيل

شهدت محافظة القليوبية أيضًا حادثا مأساويًا، حيث تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وقام بإلقاء أطفاله فى مياه النيل عند مدخل القرية.

البداية كانت بتلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا ببلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول الطفلة "نور حسام" 5 سنوات، و"مازن حسام" سنتين، جثتين هامدتين نتيجة غرقهما، وتم ضبط والدهما "حسام وشهرته "مشمش" لعرضه على النيابة.

جاء ذلك عقب طلب زوجته نقودًا لشراء ملابس العيد، ليتصاعد بينهما الخلاف لعدم قدرته على الوفاء باحتياجاتهم، ليقوم بعد ذلك باصطحاب أبنائه وإلقائهم فى مياه النيل، ثم إلقاء نفسه، قبل أن يتمكن شباب القرية من إنقاذه، وقد فارق الأطفال الحياة.

يشار إلى أن الأب مريض نفسي، وقد توجه للعلاج فى مستشفى الخانكة منذ 3 ثلاثة أشهر، وقد قام بإلقاء أطفاله قبل عدة أشهر فى ترعة الفلفلة.

قاتل طفليه بالدقهلية

حادث مأساوي تعرضت له أسرة في محافظة الدقهلية وهي مقتل الطفلين «ريان ومحمد»، اللذين عُثر على جثتيهما بترعة فارسكور، تطورات خطيرة، واعترافات مثيرة لوالدهما، محمود نظمى السيد، حيث أدلى الأب بـ3 اعترافات تسببت في صدمة وارتباك لضباط المباحث.

في البداية حاول الأب تضليل المباحث بادعاء خطفهما وقتلهما من قبل تجار آثار على خلاف معه، ومرة أخرى بسبب خلافه مع سيدة صورها عارية، إلا أنه بمواجهته بمقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة اعترف بقتله لأولاده للتخلص من ضغوطات الحياة وضمان دخولهما الجنة.

ترجع الواقعة لتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية بلاغًا من «محمود نظمي» من ميت سلسيل باختطاف طفليه ريان ومحمد أثناء وجودهما معه في الملاهي بالمدينة، وادعائه مشاهدة رواد الملاهي لهما مع سيدة منتقبة، وأثناء البحث عن الطفلين ظهرت جثتهما في ترعة بفراسكور وتعرف الأب عليهما.

وشهدت التحقيقات اعتراف الأب في البداية بتعدد علاقاته وخلافاته، وأنه على علاقات بتجار آثار، وأنه اتفق مع 2 منهما على توفير قطعة أثرية، وحصل منهما على مليون جنيه، ثم نصب عليهما ولم يورد لهما القطعة المتفق عليها، ولم يرد لهما المبلغ المالى، ما تسبب في حدوث خصومة بينه وبينهما وهدداه على أثرها بالانتقام، واتهمهما بخطف وقتل طفليه، وأدلى بأوصاف تفصيلية ومعلومات عنهما.

وتغيب الأب عن المنزل لمدة طويلة، ما أثار قلق أسرته، وتم إبلاغ الشرطة حتى عاد وسلم نفسه لمركز شرطة ميت سلسيل، مؤكدا أن لديه اعترافًا هامًا جديدًا سيحسم القضية ويحل لغزها.