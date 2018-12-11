انت الان تتابع تفاصيل خبر الإضراب يشلّ حركة القطارات في ألمانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:09 صباحاً - أُصيبت حركة القطارات في ألمانيا بالشلل التام، صباح الاثنين؛ بسبب الإضراب التحذيري الذي دعت إليه نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل العام بألمانيا (إي في جي).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، قولها إن التوقّف استمرّ (من الخامسة فجراً/ 4: 00 ت.غ) حتى انتهاء الإضراب رسمياً في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (08: 00 ت.غ).

وذكرت شركة السكك الحديدية أن الإضراب تسبّب في تأخر كبير بحركة القطارات بين المدن والأقاليم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت نقابة (إي في جي) إضراباً تحذيرياً للعاملين في "دويتشه بان"، خلال الفترة من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ويأتي الإضراب التحذيري وسط مطالبة للنقابة بزيادة أجور العاملين في الشركة، عقب فشل مباحثات عُقدت في نوفمبر وديسمبر الجاري، بين الطرفين.

وذكرت النقابة، في وقت سابق، أنها انسحبت من المفاوضات لأن عرض الأجور المقدَّم من "دويتشه بان" منخفض للغاية.

من جانبها وصفت "دويتشه بان" خطط الإضراب بأنها "تصعيد لا داعي له على الإطلاق"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت "دويتشه بان" إنها عرضت على النقابة زيادة في الأجور بنسبة 5.1% على مرحلتين، ومكافأة لمرة واحدة قدرها 500 يورو.