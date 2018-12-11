انت الان تتابع تفاصيل خبر "السترات الصفراء" تسعى إلى إحداث تغيير في بلد جديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:09 صباحاً - امتدّت حراكات "السترات الصفراء" إلى جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، إذ نظّم معارضون، أمس الأحد، مظاهرة مناهضة للحكومة.

وشارك في المظاهرة التي ارتدى فيها المشاركون سترات صفراء مئات الأشخاص، محتجّين على حبس النائب في البرلمان، نيبوشكا ميدويفيتش.

واجتمع المحتجّون، الذين لبّوا دعوة المعارضة، أمام البرلمان في العاصمة بودغوريتسا، حاملين لافتات كُتب عليها: "لا نخاف من ظلام الديكتاتور".

كما حظيت المظاهرة بمشاركة العديد من نواب البرلمان، وفي مقدمتهم رئيسة حزب الجبهة الديمقراطية، أندريا مانديتش، التي أعربت خلال المظاهرة عن خشيتها على حياة النائب نيبوشكا ميدويفيتش، المحبوس منذ شهرين.

وأضافت: "إذا أخذنا في الاعتبار عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس وعدد المشاركين في الاحتجاج اليوم، فإنه يمكننا أن نستنتج أن لدينا القدرة على تحقيق تغيير في الجبل الأسود".

وتابعت: "لهذا نحن بحاجة إلى التحلي بالشجاعة والتصميم، ونحن بدورنا ندعو مواطنينا الذين لم ينضمّوا إلينا الليلة للانضمام إلى الاحتجاج، يوم الأربعاء المقبل".

وتشهد فرنسا، منذ 17 نوفمبر الماضي، احتجاجات يرتدي المشاركون فيها "سترات صفراء"، وهي الأعنف في الدولة الأوروبية منذ سنوات.

وانتقلت الاحتجاجات من باريس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أواخر الشهر الماضي، ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

ووصلت "السترات الصفراء" إلى هولندا، مطلع ديسمبر الجاري، وانتشرت في عدة مدن رئيسية بينها العاصمة أمستردام؛ احتجاجاً على سياسات الحكومة بشأن عدد من القضايا، بينها زيادة القيود على المهاجرين، وارتفاع تكاليف الصحة والتعليم.