انت الان تتابع تفاصيل خبر العموم البريطاني يؤجل التصويت على "بريكست".. وماي متمسكة بالانفصال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:09 صباحاً - أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، التزام بلادها بالخروج من الاتحاد الأوروبي في يوم 29 مارس القادم.

وأعلنت ماي أمام مجلس العموم البريطاني تأجيل جلسة التصويت على اتفاق بريكست التي كانت مقررة غداً الثلاثاء؛ بسبب الانقسامات العميقة والمخاوف في صفوف النواب الذين هددوا برفضه.

وقالت ماي: "سنؤجل التصويت المقرر غداً"، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص للحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعلياً بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، المعروف باسم "شبكة الأمان".

وعلى إثر هذا التأجيل شهدت قيمة الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض خلال 20 شهراً.

وأضافت أن بعض بنود الاتفاق ما تزال تثير مخاوف لدى النواب البريطانيين حول الحدود ما بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، وهذا ما سيدفعها للعودة إلى بروكسل مجدداً للحصول على ضمانات أكبر من طرف الاتحاد الأوروبي.

ويتخوف النواب من أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى عودة التوتر بين الإيرلندتين وقيام حدود جديدة، لذا قالت رئيسة الوزراء البريطانية: "من الواضح أنه رغم وجود دعم واسع للكثير من الجوانب الأساسية في هذا الاتفاق، فإنه لا يزال هناك قلق واسع وعميق بخصوص مسألة واحدة، هي حدود إيرلندا الشمالية".

وأكدت ماي أنها ستسعى للحصول على "تطمينات" من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بعد إرجاء تصويت حاسم على الاتفاق، قائلة بأنها ستعود إلى بروكسل للتوصل إلى ضمانات جديدة بخصوص المسألة تطمئن النواب.

وأضافت أمام البرلمان: "سأذهب للقاء نظرائي في دول أعضاء أخرى.. سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس"، مضيفة أنها ستسعى للحصول على مزيد من التطمينات.