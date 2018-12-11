ممثل «السترات الصفراء»: الـ100 يورو لا تضيف شيئا للفقراء

أية عاطف
قال بنيامين كوشي، ممثل حركة "السترات الصفراء" بفرنسا، إن الـ100 يورو التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جيدة بالنسبة لمن يدخنون، ولكن بالنسبة للفقراء أصحاب المرتبات الضعيفة فلن تضيف لهم شيئا.
ووفقا لصحيفة "لو فياجرو" الفرنسية، أضاف «كوشي» أن التدابير التي أعلن عنها "ماكرون" لا تحقق كل المطالب التي خرجنا من أجلها.
وتساءل عن مصير ضريبة «الكربون على سفن الشحن والطائرات»، وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها المواطنون.
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