أول تعليق من وزير الداخلية الفرنسي تجاه المتظاهرين بعد خطاب «ماكرون»

أية عاطف

دعا وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستان المتظاهرين للتوقف عن العنف، وعودة الهدوء للشارع، بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون والتدابير الإصلاحية التي أعلنها.

وقال خلال تغريدة على "تويتر": إن الرئيس سمع أصوات الغاضبين، وكانت إجابته واضحة وقوية، ويجب أن يتوقف العنف، ويهدأ من أجل إيجاد مكان للسلام المدني والحوار الجمهوري لبناء مستقبل البلاد".

واعترف ماكرون، في أول خطاب منذ مظاهرات السترات الصفراء، بوجود غضب لدى الفرنسيين، ووصفه بالمفهوم، وقال إنه ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور 100...