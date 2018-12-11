أية عاطف
دعا وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستان المتظاهرين للتوقف عن العنف، وعودة الهدوء للشارع، بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون والتدابير الإصلاحية التي أعلنها.
وقال خلال تغريدة على "تويتر": إن الرئيس سمع أصوات الغاضبين، وكانت إجابته واضحة وقوية، ويجب أن يتوقف العنف، ويهدأ من أجل إيجاد مكان للسلام المدني والحوار الجمهوري لبناء مستقبل البلاد".
واعترف ماكرون، في أول خطاب منذ مظاهرات السترات الصفراء، بوجود غضب لدى الفرنسيين، ووصفه بالمفهوم، وقال إنه ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور 100...
شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الداخلية الفرنسي تجاه المتظاهرين بعد خطاب «ماكرون» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .