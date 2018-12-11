زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف: المظاهرات نتيجة تدفق المهاجرين

أية عاطف

أشادت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارلين لوبان، بالتدابير الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحة أنه حقق قفزة جيدة في التعامل مع طلبات المتظاهرين.

وأضافت، خلال تغريدة لها على "تويتر"، أن ماكرون تخلى عن بعض أخطائه الضريبية، ولكنه رفض الاعتراف بأن المظاهرات نموذج للمنافسة غير العادلة، والتجارة الحرة، وتدفق المهاجرين وعواقبها الاجتماعية والثقافية.

واعترف "ماكرون"، في أول خطاب منذ مظاهرات السترات الصفراء، بوجود غضب لدى الفرنسيين ووصفه...